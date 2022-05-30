ECB baş ekonomistinden faiz açıklaması

Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane, para politikasında normalleşmenin kademeli olacağını belirtirken, negatif faizin üçüncü çeyrek sonuna kadar bitirileceğini belirterek Başkan Lagarde'ye destek verdi.

İspanya'da yayınlanan Cinco Dias gazetesine konuşan Lane, Temmuz ve Eylül aylarında yapılacak Yönetim Konseyi toplantılarında 25'er baz puanlık faiz artırımlarının para politikasının normalleştirilmesinde temel hız olacağını ifade etti.

Temmuz ve Eylül toplantılarında 25'er baz puandan daha fazla artırım tartışmaları olabileceğini de belirten Lane, "Müzakereler olacak, ancak bizim duruma ilişkin cari değernlendirmemiz normalleşmeyşe kademeli bir yaklaşımı gerektirmekte" diye konuştu.