ECB Başkanı Lagarde: 2022'de faiz artışı çok mümkün değil

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde, yeni bir COVID-19 dalgasının ECB'nin negatif senaryosu içinde var olduğunu belirterek, "Enflasyon kamburu er ya da geç azalacak, enflasyonun 2022'de düşeceğini öngörüyoruz" ifadesini kullandı.

Bir etkinlikte konuşan ECB Başkanı Lagarde, 2022 yılında faiz artırımının çok mümkün olmadığı belirterek, koşullar oluşursa faiz artırımı konusunda tereddüt etmeyeceklerini belirtti.

Lagarde, "Euro Bölgesi'nde işsizlik ABD'den daha yüksek, bu atıl kapasite olduğu anlamına geliyor" dedi.

Enerji fiyatlarına ilişkin ise Lagarde, "2022 yılı sonuna kadar ciddi şekilde düşeceğine inanmak için nedenimiz var" şeklinde konuştu.