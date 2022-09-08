ECB Başkanı Lagarde: En kötü senaryoda 2023’te daralacağız

Tarihi faiz kararının ardından açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde, faiz artışının devam edeceğini vurguladı. Lagarde, "Büyük ihtimalle ikiden fazla toplantıda faizleri artırabiliriz" dedi.

Faiz kararını oy birliğiyle aldıklarını kaydeden Lagarde, şu ifadeleri kullandı: "Masada farklı fikirler vardı ancak tartışmaların sonucunda kararı oybirliğiyle verdik. Daha önce de söylediğim ve açıklamada da ifade de ettiğim gibi ‘Verilere bağımlıyız ve toplantı toplantı karar veriyoruz”. Enflasyon verimiz ve büyüme öngörülerimiz vardı. Son veri yüzde 9,1’di, ancak son 10 enflasyon da tarihin en yüksek enflasyon verileriydi. Enerji tabii ki hala enflasyonun en büyük kaynağı yıllık yüzde 38 artışla. Ancak gıda fiyatlarında artış da var. Öte yandan birçok üründe - özellikle de hizmet sektöründe fiyatların arttığını görüyoruz. Yani bir dizi ürün ve hizmette yüzde 4’ün çok üzerindeyiz. Bu da enflasyonu ‘çok yüksek’ hale getiriyor. Bu nedenle kararlı bir adım atılmalıydı. Bu faiz artış kararı para politikalarını normalleştirmeye olan ECB’nin geri kaldığı laflarına karşı söylüyorum bunu, biz bu yola eylülde başladık. Negatif faizden temmuzda çıktık. Önden yüklemeli bir faiz artırımıyla bugün de bu yolculuğa devam ettik. Her toplantıda verilere bakarak, bizi orta vadede yüzde 2 enflasyon hedefine döndürecek faiz düzeyinin ne olacağına karar vereceğiz. Ancak ECB yönetim kurulunda çok koordine, etkili ve derinlemesine tartışmalar yapıyoruz."

Nötral faiz oranı nerede sorusuna ise Lagarde, “Bugün bildiğim sıfır nötral faiz değil, bugün geldiğimiz nokta da nötral değil, önümüzdeki birkaç toplantıda faiz artışı devam edecek, faiz artışlarının ölçüsüne toplantıda karar verilecek” yanıtını verdi.

En kötü senaryoda 2023’te daralacağız

Lagarde, resesyon endişelerine dair, "Baz senaryomuzda 2023’te daralma yok. Ancak en kötü senaryomuzda - Rus gaz tedariğinin tamamen kapatılması- zaten çok azaldı ama şu anda Ukrayna’daki boru hattından hala bir akış var - o da kapatıldığı durumda daralma da öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

Nicel sıkılaşmaya ilişkin ise "Şu anda en etkin ve ölçülü şekilde gitmeye çalışıyoruz ve bizce şu anda bunun en uygun yolu faiz oranları. Ancak şu anda çok erken nicel sıkılaşma için. İlerde tekrar değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

Fiyat baskıları giderek yayılıyor

Küresel ekonomide görülen yavaşlamayla birlikte, büyümeye yönelik risklerin özellikle kısa vadede aşağı yönlü olduğunu kaydeden Lagarde, "Ukrayna’da savaşın uzun sürmesi büyümeye yönelik çok büyük bir risk olmaya devam ediyor" dedi.

Lagarde, "Enflasyon ağustosta yüzde 9,1’e yükselmeye devam etti. Enerji fiyatları hala çok yüksek yüzde 38 yıllık artışla enflasyonu yukarı çeken ana unsur. Petrol fiyatları ılımlı seyretse de, doğalgaz fiyatlarında sıçrama yaşandı. Gıda fiyatlarında da artış ağustosta devam etti. Tedarik darboğazları gevşemeye başlasa da bu enflasyonu besleyen bir durum oldu. Euro’nun değer kaybı da enflasyon baskılarını kötüleştirdi. Fiyat baskıları giderek daha fazla sektöre yayılıyor. Temel enflasyon girdileri gıda ve enerji hariç tutulduğunda da artışta" değerlendirmesinde bulundu.