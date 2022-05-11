ECB Başkanı Lagarde, temmuzda faiz artışına destek verdi

Fed'in faiz artışları konusunda beklendiği kadar sert adımlar atmasa da net bir şekilde ilerlemesi ve dünya ekonomisinde söz sahibi birçok ülkeden gelen faiz artışları ECB'yi köşeye daha da köşeye sıkıştırıyor. Faiz artış hamlesini, 2022 yaz aylarına kadar saklayan ECB'nin önümüzdeki aylarda bu tutumunu sürdürmesi beklenmiyor. Nitekim, ECB Başkanı Lagarde'dan bugün bu yönde bir mesaj geldi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christina Lagarde, piyasaların ECB'nin temmuz ayında faiz artırımına gideceği beklentilerini pekiştiren açıklama yaptı.

ECB'nin tahvil alım programının üçüncü çeyreğinde başlarında sona erdirmesinin büyük olasılık olduğunu vurgulayan Lagarde, varlık alımları bittikten birkaç hafta sonra faiz artırımının gelebileceğini söyledi.

"Benim beklentim tahvil alımlarını üçüncü çeyreğin başlarında tamamlanacağı yönünde" diye konuşan Lagarde, "İlk faiz artırımı ise, ECB'nin ileri dönük yönlendirmesinde işaret ettiği gibi varlık alımları tamamlandıktan bir süre sonra olacak. Buradaki bir süre sadece birkaç hafta anlamına gelebilir" dedi.

Müller: Daha fazla gecikme yaşamamalıyız

Euro bölgesi enflasyonunun ECB'nin hedefinin neredeyse dört kat üzerine çıkarak %7.5 ile rekor seviyede seyretmesi, ekonomiye destek politikasını geri çekmesi için bankanın üzerindeki baskıyı artırıyor.

Bazı politikayapıcılar varlık alımlarının sonlandırılması ve faiz artırımlarına gidilmesi gibi adımlar da dahil olmak üzere daha hızlı "normalleşmeye" gidilmesini istiyor.

Estonya Merkez Bankası Başkanı Müller, bankanın hedeflerine uygun olarak ilk aşamada Temmuz'un başında varlık alımlarının sona ermesi gerektiğini ancak bu adımın daha önceye alınmasının da mümkün olduğunu ifade etti.

Müller, "Varlık alımlarının birkaç hafta erken sonlandırılmasını değerlendirebiliriz ancak asıl konu faiz artırımı, bu konuda çok fazla gecikme yaşamamalıyız" dedi.

Haziran'da faiz artırımına gidilmesi ECB'nin faiz artırımından önce varlık alımını sonlandırma hedefiyle uyuşmuyor ancak ECB, 9 Haziran'da faiz artırımına gitmese de faiz artırım planına dair güçlü bir mesaj verebilir.

Müller, "Faiz artırımına o zaman (Haziran'da) karar verip vermememiz gerektiğinden emin değilim. Ama belki de faiz artırımına dair beklentilerimizi belirtebiliriz. Bana göre bir sonraki toplantıda (21 Temmuz'da) faiz artırımlarına odaklanabiliriz" ifadelerini kullandı.