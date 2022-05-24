ECB Başkanı Lagarde'den faiz açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonun üçüncü çeyrek sonunda pozitif bölgede olmasını beklediğini söyledi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos toplantıları sırasında Bloomberg TV'nin sorularını yanıtlayan Lagarde, ECB mevduat faizinin Eylül'de sıfır veya hafif üzerinde olacağını öngördüğünü belirterek, "Üçüncü çeyrek sonunda faizin pozitif bölgede hareket etmesi çok büyük olasılık" diye konuştu.

ECB olarak bir dönüm noktasında olduklarını, ancak panik içinde olmadıklarını belirten Lagarde, ABD'den tamamen farklı bir durumda olunduğunu ve geride kalmadıklarını da ifade etti.

Lagarde, demecinde talebin hızla arttığı bir durum ile karşı karşıya olunmadığını, hala arz tarafından yönlendirilen bir enflasyon ile karşı karşıya olunduğunu da vurguladı.

Euro Bölgesi'nin resesyona doğru gitmekte olduğu yönündeki görüşleri de reddeden Lagarde, Euro Bölgesi'nde resesyon beklemediklerini, resesyonun ECB'nin temel senaryosu içinde yer almadığını da ifade etti.

Lagarde, "İşsizlik oranı olabilecek en düşük oranda. Hane halkı tasarrufları ve turizm sektöründe güçlü yaz beklentileri Ukrayna'daki savaşın ve artan enflasyonun negatif şoklarını telafi edecek" diye konuştu.