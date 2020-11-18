ECB: Birleşik Krallık bankaları gereken eleman miktarını Avrupa'ya taşımalı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından hazırlanan denetim raporunda, Brexit sonrasında Euro Bölgesi'nde faaliyeti sürdürmek isteyen Birleşik Krallık bankalarına pandemiyi bahane etmeme uyarısı yapıldı.

ECB, Birleşik Krallık bankaların da diğerleri gibi Euro Bölgesi'nde risk yönetiminin ihtiyatlı tutulması için gereken sermaye, ekip ve idari varlığı fiziken Euro Bölgesi içinde tutmaları gerektiğini hatırlattı.

Birleşik Krallık bankalarının pandemiyi bahane ederek gereken adımları atmaktan geri kalmamaları istendi.