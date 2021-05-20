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“ECB, borçlanma piyasalarına desteğini geri çekme konusunda ihtiyatlı olmalı”

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB’nin borçlanma piyasalarına desteğini çekerken ihtiyatlı davranması gerektiğini söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, tahvil getirilerinde yaşanan artışa rağmen Euro Bölgesi'nde finansman ihtiyacı olanların kendilerini hala çok ucuza fonlaya bildiklerini, ancak ECB'nin borçlanma piyasasına desteğini geri çekmek konusunda ihtiyatlı olması gerektiğini söyledi.

COVID-19 vaka sayılarının düşmeye devam etmesine ve Euro Bölgesi ekonomisinin yavaş yavaş yeniden açılmasına bağlı olarak yatırımcıların ECB'nin tahvil alımlarında bir azaltımı fiyatlamaya başladıklarını  belirten Guindos, "Tahvil getirilerinin cari seviyesi hükümetler kadar  hanehalkları ve şirketler için de olumlu finansman şartlarına imkan  vermeye devam ediyor. Ancak, konu parasal teşviklerin ne zaman geri  çekileceğinde geldiğinde ihtiyatlı olmak gerekli Teşvikler kademeli olarak geri çekilmeli ve oldukça sabırlı davranılmalı" dedi.

Guindos, "Benim kişisel görüşüme göre teşvikleri geri çekme, ekonomide  toparlanma ile paralel şekilde gelişmeli" dedi.