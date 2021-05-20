“ECB, borçlanma piyasalarına desteğini geri çekme konusunda ihtiyatlı olmalı”

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, tahvil getirilerinde yaşanan artışa rağmen Euro Bölgesi'nde finansman ihtiyacı olanların kendilerini hala çok ucuza fonlaya bildiklerini, ancak ECB'nin borçlanma piyasasına desteğini geri çekmek konusunda ihtiyatlı olması gerektiğini söyledi.

COVID-19 vaka sayılarının düşmeye devam etmesine ve Euro Bölgesi ekonomisinin yavaş yavaş yeniden açılmasına bağlı olarak yatırımcıların ECB'nin tahvil alımlarında bir azaltımı fiyatlamaya başladıklarını belirten Guindos, "Tahvil getirilerinin cari seviyesi hükümetler kadar hanehalkları ve şirketler için de olumlu finansman şartlarına imkan vermeye devam ediyor. Ancak, konu parasal teşviklerin ne zaman geri çekileceğinde geldiğinde ihtiyatlı olmak gerekli Teşvikler kademeli olarak geri çekilmeli ve oldukça sabırlı davranılmalı" dedi.



Guindos, "Benim kişisel görüşüme göre teşvikleri geri çekme, ekonomide toparlanma ile paralel şekilde gelişmeli" dedi.