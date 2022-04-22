ECB de ‘savaşa rağmen’ normalleşecek

Hilal SARI

NE OLDU?

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global (eski adıyla IHS Markit) Euro Bölgesi İmalat PMI verisinin marttaki 56,5 düzeyinden nisanda 55,3 seviyesine gerileyerek 15 ayın en düşük seviyesine indiğini duyurdu. Bileşik PMI kısıtlamaların kaldırılması ve vakalardaki düşüş sonrası hızlanan hizmet sektöründeki güçlenme ile 7 ayın zirvesinde. 54,9’dan 55,8’e yükseldi. Hizmetler PMI marttaki 55,6’dan nisanda 57,7'ye tırmanarak son 8 ayın en üst düzeyine çıktı. Birliğin en büyük ekonomisi Almanya’da da durum aynı, hizmetteki güçlenişle bileşik endeks yükselse de, imalatta sert bir gerileme görülüyor. İmalat PMI nisanda tedarik darboğazları ve yeni siparişlerdeki düşüşle 56,9’dan 54,1’e geriledi. Bileşik PMI ise hizmetin etkisiyle 56,1’den 57,9’a yükseldi. İmalattaki sorunlara rağmen Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikalarında normalleşmeye gideceği sürecin hızlanması için çağrılar devam ediyor.

NE DEDİLER?

S&P Global, Euro Bölgesi PMI verilerine ilişkin açıklamasında, işe alımların nisan ayında arttığını ancak Rusya-Ukrayna savaşı, artan fiyatlar ve salgının kalıcı etkileri ise özellikle imalat sanayinde iyimserliği azalttığını vurguladı. Rapora göre mal ve hizmetlerin fiyatları, firma maliyetlerindeki rekor seviyelerde artışın ardından yükseldi ve bu durum enflasyonun daha da artacağına işaret etti.

IMF: Avrupa’da para politikası normalleşmeli

Uluslararası Para Fonu, Avrupa’nın Ukrayna savaşının sorunları için para politikalarını değil mali politikaları kullanması gerektiğini bildirdi. Fondan cuma günü yapılan açıklamada para politikalarının yüksek enflasyonla mücadele amacıyla normalleşmesine izin verilmesi gerektiği, birliğin Ukrayna savaşından kaynaklanan ekonomik sorunlarla para politikalarını değil mali politikaları kullanarak ilgilenmesi gerektiği belirtildi.

ECB/Guindos: ECB faizleri temmuzda artırabilir

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos ECB'nin tahvil alımlarını Temmuz ayında sonlandırması gerektiğini ve Temmuz'da, Eylül'de veya daha sonra faizleri artırabileceğini açıkladı. ECB geçen hafta, tahvil alımını yılın üçüncü çeyreğinde durduracağını ve bundan bir süre sonra faizleri artıracağını ve açıklamıştı. De Guindos, varlık alım programının erken sona erdirilmesi çağrısında bulunan Bundesbank Başkanı Joachim Nagel de dahil olmak üzere birçok ECB politika yapıcısı ile benzer görüşler dile getirdi.

Bundesbank: Rus enerjisine ambargo Almanya’yı %2 küçültür

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Rus enerjisine ambargo uygulanması durumunda dış talebin zayıflaması ve daha fazla belirsizliğe yol açmasıyla Alman ekonomisinin bu yıl yaklaşık yüzde 2 küçüleceğini tahmin ediyor. Almanya’nın Rus petrol ve doğalgazına uygulanacak yaptırımları süreye yapmak konusundaki ısrarı AB’nin politikalarını da etkiliyor.

AB’den ruble ile ödemeye yeşil ışık

Avrupa Komisyonu cuma günü yaptığı açıklamada “AB şirketlerinin Rusya’nın doğalgaz ödemeleri için önerdiği ruble ödeme sistemini yaptırımları delmeden kullanabileceğini” duyurdu. Komisyon, AB üye ülkelerine gönderdiği ve online olarak yayınlanan belgede “Moskova’nın Gazprombank’ta hesap açılarak ödemenin euro ve dolarla yapıldığı ve bu bankada rubleye çevrildiği sistemin, AB yaptırım rejimini ihlal etmeyebileceğini ancak prosedürler üzerinde ise henüz netlik olmadığını” bildirdi.

NE OLACAK?

Savaş kaynaklı ekonomik sorunlara rağmen, ECB’nin 2012 yılından bu yana faizleri ilk kez sıfırın üzerine yükselteceğine yönelik beklentiler güçleniyor. Para piyasalarındaki kısa vadeli euro swap kontratları, ECB’nin Aralık toplantısında 75 baz puanlık bir faiz artışı yapmasını fiyatlıyor. Savaşın etkilerine rağmen Fed’den sonra ECB de para politikasında normalleşmeye devam edebilir. Nomura Fed'in hem Haziran hem Temmuz toplantılarında 75 baz puanlık artırıma gidilebileceğini öngörüyor. Faizlerin bu oranda artırılması durumunda, 1994 yılından bu yana en büyük faiz artırımı gerçekleştirilmiş olacak.