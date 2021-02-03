ECB: Euro Bölgesi ekonomisi koronavirüsün ikinci dalgası ile iyi başa çıkıyor

Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi ekonomisinin koronavirüs ile mücadelede uygulanan ikinci kapatma-karantina dönemi ile, pekçok şirketin duruma adapte olmalarının ve imalat sektörünün güçlü ihracat talebinin yardımı ile bu tedbirlerden etkilenmemesine bağlı olarak, iyi başa çıkmakta olduğunu sölyledi.



ECB, 50 büyük şirket ile telefon üzerinden yaptığı anketi temel alarak yayınladığı açıklamada, "İşletmeler üretimi devam ettirebilme konusunda daha iyi durumdalar. Tüketiciler de online satış platformlarına giderek daha fazla ısınıyorlar" ifadelerini kullandı.



Aylık Ekonomik Bülten'de yer alan açıklamada, çelik, kimya, otomotiv ve elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren ihracat odaklı imalatçıların en iyi görünüme sahip şirketler oldukları da vurgulandı. Bu sektörlerin tümünde şirketleri üretim, satış ve siparişlerini artırdıklarına işaret edildi.