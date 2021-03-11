ECB, Euro Bölgesi'nde ekonomik iyileşme öngörüyor

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi’nde ekonomik durumun, aşılama programları ile ilgili kısa vadeli belirsizliklere rağmen, iyileşmesinin beklendiğini söyledi.

ECB Başkanı, tahvil getirisi kontrolü yapılmayacağını belirterek, tahvil ile ilgili belirlenmiş bir düzey olmadığını ancak elverişli finansal koşulları korumaya çalıştıklarını söyledi.

Lagarde, küresel talepte görülen toparlanma ve alınan finansal tedbirlerin ekonomik faaliyetleri destekleyeceğini ancak COVID-19 tedbirlerinin ekonomi üzerinde varlığını hissettireceğini ifade etti.

Pandemik Acil Durum Satın Alma Programı (PEPP) kapsamındaki alımların önümüzdeki çeyrekte "önemli ölçüde daha hızlı" olacağını belirten Lagarde, fiyat baskılarında kademeli artış öngörüldüğünü ekledi.

Lagarde, orta vadeli enflasyon görünümünün genel anlamda değişmediğini ve fiyat baskılarında kademeli bir yükseliş öngördüklerini söyledi.

Reel ekonominin ilk çeyrekte tekrar daralmasını bekleyen Lagarde, büyüme öngörüsünü 2021 yılı için yüzde 3,9’dan yüzde 4’e yükseltirken, 2022 yılı için yüzde 4,1 ve 2022 yılı için yüzde 2,1 büyüme beklentilerini açıkladı.