ECB: Evergrande ciddi etkilemeyecek

European Central Bank (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Edouard Fernandez-Bollo, Politico internet sitesine verdiği demeçte, Avrupa'nın en büyük bankalarının Çinli emlak devi ile olan bağlarını takip ettiklerini ve acil biçimde endişeye neden olacak bir durum belirlemediklerini söyledi.

Fernandez-Bollo, Avrupa Birliği (AB) bankalarının Evergrande'den kaynaklı sınırlı bir riske maruz kalabileceğini, ciddi biçimde etkilenebilecek pozisyonları olmadığını anlattı.

Fernandez-Bollo, daha önce Lehman Brothers'ın çöküşünde olduğu gibi finansal krizlerde diğer aktörlerin de dahil olabileceği ikinci tur etkiler yaşanabileceğine işaret ederek, "Bu nedenle doğrudan bağlantıya bakmak çok önemli olmakla birlikte özellikle sistemik bir kırılganlık bağlamında bu yeterli değildir." ifadelerini kullandı.

Evergrande'nin sorunlarının bütün sistemi kapsayan bir kriz sırasında ortaya çıkmadığını dile getiren Fernandez-Bollo, farklı piyasaları doğrudan etkileyecek bir bağlantı görmediklerini belirtti.

Fernandez-Bollo, Çin piyasalarının kapalı doğasının olası yayılma risklerini sınırlandırdığına dikkati çekti.