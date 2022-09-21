ECB, faizi büyümeye tercih edebilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde dün ECB'nin, talebi düşürmek ve kabul edilemez seviyelere tırmanan enflasyonla mücadele etmek için faiz oranını ekonomik büyümeyi kısıtlayacak seviyeye yükseltmesi gerekebileceğini söyledi.

ECB bir süredir tarihi hızda faiz artırıyor olsa da da enflasyon da yükselişini sürdürüyor. Buna ek olarak, politika yapıcıların odaklandığı uzun vadeli enflasyon beklentileri de merkez bankasının yüzde 2 hedefinin üzerine çıkmaya başladı.

Lagarde dünkü konuşmasında, "Eğer yüksek enflasyonun uzun vadeli enflasyon hedeflerini hareket ettirmeye başladığına dair kanıt görülürse, enflasyon hedefimize uyan faiz oranı kısıtlayıcı olacaktır" dedi.

"ECB'nin talebi düşürmesi gerekebilir"

Lagarde, yüksek enerji fiyatlarından doğan arz krizi bloğun üretim potansiyelini düşürdüğü takdirde ECB'nin talebi düşürmesi gerekeceğini ekledi.

Politika yapıcılar uzun süredir, faiz oranları ekonomik büyümeyi teşvik etmeyen ve kısıtlamayan "nötr" seviyeye geldiğinde ECB'nin faiz artırımlarını durduracağını tahmin ediyordu. Fakat sayıları gitgide artan faiz belirleyici yetkililer, faizlerin nötr seviyelerin üzerine çıkması gerekeceğini ifade ediyor.

Nötr faiz seviyesi yüzde 1.5 ile yüzde 2 bandında görülürken bu rakam ECB'nin yüzde 0.75 mevduat faizinin epey üzerinde kalıyor.

Lagarde orta vadede beklentilerin enflasyon hedefine "kısmen" bağlı kaldığını belirtti, ama bu durumun süreceğini varsaymanın "akıllıca olmayacağını" da ekledi.

Guindos: Büyümeye yönelik riskler artıyor

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos ise Euro Bölgesi'nden gelen son ekonomik verilerin büyümede önemli bir yavaşlamaya işaret ettiğini ve ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerin yoğunlaştığını bildirdi.

"Büyüme yavaşlasa da enflasyon hala çok yüksek seyretmeye devam ediyor" diye konuşan Guindos, ECB'nin para politikasını sıkılaştırmaya devam etmesi gerektiğini, çünkü yüzde 0,75 seviyesindeki mevduat faiz oranının hala ekonomiye destek sağlamakta olduğunu ifade etti.

Guindos, ECB'nin enflasyonu hedefe geri getirmeye kararlı olduğunu tekrarlarken, döviz kurunun dikkatli şekilde izlenmesi gereken en önemli değişkenlerden biri olduğunu da vurguladı.