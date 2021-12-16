ECB, faizi değiştirmedi
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Mart 2022'de sona ereceğini teyit etti.
Banka politika faizini yüzde 0, marjinal fonlama faizini yüzde 0.25, mevduat faizini yüzde eksi 0.50'de tuttu. Piyasada ECB'nin faiz oranları ve PEPP'in toplam büyüklüğünde bir değişlik beklenmiyordu.
PEPP kapsamında net tahvil alımlarının Mart 2022'de sona ereceğinin teyit edildiği belirtilen açıklamada, ilk çeyrekte net PEPP alımlarının düşük hızda yapılacağı kaydedildi.
Açıklamada, Varlık Satın Alma Programı (APP) kapsamında ikinci çeyrekte 40 milyar euro ve üçüncü çeyrekte 30 milyar euro aylık net alım hızına karar verildiği aktarılarak, Banka'nın tahvil portföyüyle 2024 sonuna kadar yeniden yatırım yapacağı bildirildi.
İngiltere Merkez Bankası, pandemi başından bu yana faiz artıran ilk büyük merkez bankası olmuştu.