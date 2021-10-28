ECB, faizi ve varlık alımlarını miktarını değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, politika değişikliğine gitmedi ve büyüklüğünü 1,85 trilyon euro olarak korudu PEPP çerçevesinde tahvil alımlarının "en azından" Mart 2022'ye kadar devam edeceğini tekrarladı.

Yönetim Konseyi bugün yaptığı toplantıda, uyguladığı teşvik politikalarında değişikliğe gitmedi ve Pandemi Acil Alım Prorgramı (PEPP) çerçevesindeki varlık alımlarının sona erdirilmesi, daha normal politikalara dönülmesi gibi önemli kararları Aralık toplantısına bıraktı.

Faiz oranlarının yüzde 2 enflasyon seviyesine ulaşılana, enflasyonun o seviyede kalıcı olduğu görülene kadar cari seviyede veya daha düşük tutulacağı taahhüdünü devam ettiren ECB, PEPP çerçevesinde tahvil alımlarının ikinci ve üçüncü çeyreğe göre "ılımlı şekilde daha düşük2 hızla sürdürüleceğini vurguladı.

Banka, APP adı verilen ve PEPP'ten sonra da devam edeceği belirtilen varlık alım programının aylık tahvil alım büyüklüğünü 20 milyar euro olarak devam ettirdi.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, PEPP çerçevesinde alınmış varlıkların itfalarından gelen fonların en azından 2023 sonuna kadar yatırıma yönlendirilmeye devam edileceği tekrarlanırken, ECB'nin refinansman operasyonları ile piyasalara bol likidite sağlamayı sürdüreceği de belirtildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde saat 15.30'da basın toplantısı düzenleyecek.