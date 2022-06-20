ECB, Fed ve BoE başkanları aynı panelde buluşacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Merkez Bankacılığı Forumu-2022, “Hızla Değişen Bir Dünyada Para Politikasının Zorlukları” başlığıyla 27-29 Haziran 2022 tarihleri ​​arasında gerçekleşecek.

Bu yılki Forumda, Euro Bölgesi ekonomisinin karşı karşıya olduğu zorluklar ele alınacak.

Forum ile ilgili tanıtımda "Özellikle artan enerji fiyatları, pandemi kaynaklı arz sıkıntıları ve bastırılmış talebin serbest bırakılmasının bir sonucu olarak daha yüksek enflasyon, dünya çapında merkez bankaları için zor ve belirsiz bir ortam yarattı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, özellikle Avrupa için ekonomik görünümü daha da karmaşık hale getirdi. Pandemi tarafından güçlendirilen eğilimler de dahil olmak üzere küresel bağlamda tüm bunların Euro bölgesi ekonomisi üzerindeki etkilerine ve bunların gelecekte para politikasını nasıl etkileyebileceğine bakacağız." denildi.

3 Major Merkez Bankası Başkanı aynı panelde

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açılış konuşmasını yapacağı forumda bir çok panel düzenlenecek.

Forumun son günü düzenlenecek Politika Paneli'ne ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell, İngiltere Merkez Bankası(BoE) Başkanı Andrew Bailey, Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Uluslararası Ödemeler Bankası(BIS) Genel Müdürü Agustin Carstens katılacaklar.

Söz konusu forum TSI 15.30'da başlayacak.

Forum açılışta olduğu gibi yine Lagarde'ın konuşmasıyla sona erecek.