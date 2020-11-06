ECB, Fed ve BoE başkanları, ECB'nin Merkez Bankacılık 2020 forumunda konuşacak
Büyük merkez bankaları başkanları Merkez Bankacılık 2020 Forumu'nda bir araya gelecekler.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 11-12 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği Merkez Bankacılık 2020 forumunda konuşacaklar.
ECB Merkez Bankacılık 2020 Forumu'nun 11 Kasım'daki açılış konuşmasını ECB Başkanı Christine Lagarde yapacak.
Forum'un ilk gününde ECB Başkan Yardımcısı Luis De Guindos, McKinsey Global Istitute'den Susan Lund, Danimarka MB Başykanı Signe Krogstrup konuşma yapacaklar.
12 Kasım'da düzenlenecek politika panelinde ise Fed Başkanı Jerome Powell, BOE Başkanı Andrew Bailey ve ECB Başkanı Christine Lagarde konuşacaklar.