ECB: Güçlü euro enflasyon için tehlike oluşturuyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ocak ayı para politikası toplantı tutanaklarında, Euro Bölgesi’nde enflasyonun hedefinden çok uzakta olduğunun altı çizilerek, güçlü euronun ECB Yönetim Konseyi'ni endişelendirdiği bildirildi.

ECB Yönetim Konseyi'nin 20-21 Ocak’ta Frankfurt’ta gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, üyelerin, yeterli parasal teşviklerin sürdürülmesinin ekonomi için zaruri olduğunu değerlendirdikleri ortaya çıktı.

Tutanaklarda, “Yönetim Konseyi üyeleri yeteri derecede parasal teşvikin kritik olduğu konusunda aynı görüşteler.” ifadesine yer verildi.

Kovid-19’un sebep olduğu sağlık ve ekonomik krizde üyelerin politika konusunda rahatlama olmadığı konusunda aynı görüşte olduklarına vurgu yapılan tutanaklarda, ilk çeyrekten sonra bu yıl ekonomide toparlanma konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik için nedenler olduğu kaydedildi.

Tutanaklarda, Euro bölgesi ekonomisinin keskin daralmasına bakıldığında, yönetim konseyinin toparlanmayı desteklemek için mali politikaları destekleme görüşünde olduğu vurgulandı.

ECB’nin tutanaklarında Euro Bölgesi’nde enflasyon için orta vadeli görünümdeki belirsizliklerin yüksek olduğunun altı çizilerek, güçlü euronun ilave bir “tehlike” oluşturabileceği belirtildi.

Tutanaklarda “Yönetim kurulu toplantısında döviz kurundaki gelişmelerin Euro Bölgesi finansal koşulları üzerinde olumsuz etkileri olabileceği konuşuldu. Bunun nihayetinde enflasyon görünümü üzerinde sonuçları olabileceği konusunda endişeler dile getirildi.” ifadesine yer verildi.

Güçlü euro ithalatı ucuz hale getiriyor

ECB, 20-21 Ocak’ta yapılan para politikası toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, 10 Aralık 2020'de 500 milyar euro artırılarak 1 trilyon 850 milyar euroya çıkarılan Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) boyutunda da değişiklik yapılmamıştı.

Yönetim Konseyi, aynı toplantıda politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bırakmıştı.

Bu arada, ortak para birimi euronun değerinin artması, Euro Bölgesi'nden yapılan ihracatı daha pahalı, ithalatı daha ucuz hale getiriyor. Bu da ECB'nin yüzde 2'nin biraz altındaki enflasyon hedefine ulaşmasını zorlaştırıyor.