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ECB, güçlü faiz artışını tartıştı

ECB tutanakları, Temmuz'da daha büyük bir faiz artırımı yapılmasının tartışıldığını gösterdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa Merkez Bankası'nın 8-9 Haziran Yönetim Konseyi toplantısının tutanakları, politika yapıcıların Temmuz'da daha büyük bir faiz artırımı yapılmasını tartıştıklarını ortaya koldu.

Hızla yükselen enflasyonun kemikleşmesinden korkan ECB, Haziran toplantısında Temmuz ayında faizin 25 baz puan artırılmasını kararlaştırmıştı.

Tutanaklarda, "Bazı üyeler Temmuz ayı toplantısında daha büyük bir artırım için kapının açık tutulması isteklerini ifade ettiler" ifadeleri yer aldı.

ECB, 15 Haziran'da yapılan olağanüstü toplantının tutanaklarını ise açıklamayacağını duyurdu.

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