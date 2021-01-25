ECB iklim değişikliği merkezi kuracak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın iklim değişikliğiyle mücadeleyi desteklemek için bir iklim değişikliği merkezi kuracağını ve kendi fonlarının bir kısmını Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) yeşil tahvil fonlarına yatıracağını açıkladı.

ECB'nin yaptığı basın açıklamasında, "ECB kendi fon portföyünün bir kısmını BIS tarafından çıkarılan merkez bankalarının euro temelli yeşil tahvil fonlarına (EUR BISIP G2) yatırım yapmak için kullanacak" ifadesi yer aldı.

ECB Başkanı Christine Lagarde aynı zamanda bugün bankanın iklim sorunlarını para politikası ve bankacılık denetimi kapsamına almanın en iyi yollarını düşünmek için ECB'nin iklim değişikliği merkezi kuracağını açıkladı.



Lagarde yaptığı açıklamada, "Farklı uzmanlık ve iklimle ilgili iş kollarını bankada daha verimli bir şekilde bir araya getirmek için yeni bir iklim değişikliği merkezi başlatıyoruz" dedi ve iklim değişikliği merkezinin, konuyu hak ettiği aciliyet ve kararlılıkla ele almak adına gereken yapıyı sapladığını söyledi.