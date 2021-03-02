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"ECB, istenmeyen sıkılaşmaya tepki vermeli"

ECB üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy, ECB’nin istenmeyen sıkılaşmalara tepki vermesi gerektiğini savundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy, ECB'nin istenmeyen  her türlü  sıkılaşmaya karşı tepki verebilecek durumda olduğunu ve vermesi gerektiğini söyledi.

ECB'nin istenmeyen sıkılaşmaya karşı aralarında mevduat faizi indiriminin de olduğu tüm enstrümanlarında ayarlama yapmaya hazır olduğunu da ifade eden Villeroy, "Tahvil getirilerinde yaşanan son  artış gibi istenmeyen durumlara karşı ECB'nin tepki vermesi gerekli" diye konuştu.

ECB'nin atabileceği ilk adımın Pandemi Acil Alım Programı'nın (PEPP) "esnekliğini aktif şekilde kullanmak" olduğunu belirten Villeroy, sözlü ileri dönük yönlendirmenin de enflasyonun hedefin üzerine  çıkmasına tolerans gösterilebileceği yönünde güçlendirilebileceğini  vurguladı.