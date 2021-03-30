“ECB kriz sonrasında erken adım atmaktan sakınmalı”

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Vitas Vasiliauskas bankanın salgın sonrası dönemde ekonominin beklendiği üzere toparlanması durumunda dahi erken adımlar atmaktan sakınması gerektiğini söyledi.

Gelecek ay görev süresi dolacak olan ve aynı zamanda Litvanya Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan Vasiliauskas, "ECB daha önce attığı erken sıkılaştırma adımlarından ders çıkarmalı. Normal para politikasına kademeli olarak geçilmeli" dedi.

Yönetici, enflasyonun salgın öncesi seviyelere gelmesi halinde dahi ECB'nin niceliksel gevşetme tedbirlerini uzun bir süre aktif tutması gerekeceği yorumu da yaptı.

Vasiliauskas, "Tarihi deneyimi aklımızda tutarsak para politikasında keskin değişiklikler yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Geçiş döneminde bir süre kalmak uygun olacaktır" dedi.