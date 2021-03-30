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“ECB kriz sonrasında erken adım atmaktan sakınmalı”

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Vasiliauskas, bankanın erken adımlar atmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Vitas Vasiliauskas bankanın salgın sonrası dönemde ekonominin beklendiği üzere toparlanması durumunda dahi erken adımlar atmaktan sakınması gerektiğini söyledi.

Gelecek ay görev süresi dolacak olan ve aynı zamanda Litvanya Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan Vasiliauskas, "ECB daha  önce attığı erken sıkılaştırma adımlarından ders çıkarmalı. Normal  para politikasına kademeli olarak geçilmeli" dedi.

Yönetici, enflasyonun salgın öncesi seviyelere gelmesi halinde  dahi ECB'nin niceliksel gevşetme tedbirlerini uzun bir süre aktif  tutması gerekeceği yorumu da yaptı.

Vasiliauskas, "Tarihi deneyimi aklımızda tutarsak para  politikasında keskin değişiklikler yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Geçiş döneminde bir süre kalmak uygun olacaktır" dedi.