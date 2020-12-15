ECB, Noel tatilinde tahvil alımlarını askıya alacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avrupa'da Noel ve yılbaşı tatilinde tahvil alımlarının askıya alınacağını duyurdu.

ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın, Varlık Alım Programı (APP) ile Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamındaki varlık alımlarının 18 Aralık 2020-4 Ocak 2021 döneminde askıya alınacağı belirtildi.

Açıklamada, Eurosystem'de menkul kıymet ödünç verme işlemlerinin aralık ayının tüm iş günlerinde devam edeceği bildirildi.

Martta 750 milyar avro ile başlatılan ve haziranda 600 milyar artışla 1 trilyon 350 milyar avroya yükseltilen PEPP'yi 10 Aralık'ta 500 milyar avro daha artırarak 1 trilyon 850 milyar avroya çıkaran ECB, PEPP'nin Mart 2022'ye kadar devam edeceğini duyurmuştu.

APP'yi 2015'te başlatan ECB, APP ve PEPP kapsamında piyasaları desteklemek 3 trilyon avronun üzerinde tahvil alımı gerçekleştirdi.