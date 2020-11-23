ECB: PEPP ekonomik faaliyette aksamalar sürdükçe devam etmeli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, ECB'nin pandemi Acil Varlık Alım Programı'na (PEPP) COVID-19 salgınının ekonomi üzerindeki etikleri sürdükçe devam etmesi gerektiğini söyledi.

Les Echos'a bir röportaj veren Lane, belirli koşullar oluşmadığı sürece PEPP'in devam etmesi gerektiğini belirtti ve ekledi, "İlk olarak salgının ekomomik faaliyet üzerindeki olumsuz etkisi yok olmalı. Ayrıca ekonomik toparlanma ve enflasyon dinamikleri konularında da gelişmeler görülmesi gerekiyor. Henüz PEPP'in iptalini konuşmak için çok erken" dedi.

Lane, PEPP'in 2021 haziranına dek sürmesinin planlandığını ancak gerektiği takdirde uzatılması gerektiğini savundu.