ECB, PEPP kapsamındaki varlık alım hedefini aştı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2020 yılı için varlık alımının son haftasında Pandemi Acil Alım Programı (PEPP) çerçevesinde 15,7 milyar euro tutarında alım gerçekleştirdi.

ECB'nin PEPP çerçevesinde 2020 yılında gerçekleştirdiği toplam varlık alımı, mart ayında açıklanan 750 milyar euro hedefine paralel olarak 752,3 milyar euro seviyesine ulaştı.

ECB, PEPP çerçevesinde öncesi hafta 18,7 milyar euro, iki hafta önce ise 21,3 milyar euro tutarında alım gerçekleştirmişti.

2022 ilk çeyrek sonuna kadar devam edecek PEPP için toplam büyüklük 1,856 trilyon euro olarak belirlenmiş durumda.