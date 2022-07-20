ECB, resesyona rağmen hızlanabilir

Hilal SARI

Rusya’nın doğalgaz musluklarını tamamen kapatabileceği Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e göre artık “olası senaryo”. Avrupa Birliği akut bir doğalgaz darboğazına çare olması için olağanüstü tasarruf önlemlerine soyunurken, küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası’nın bugün açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda.

Capital Economics: Avrupa resesyona giriyor

Dolar endeksi çarşamba günü 106- 107 bandında hareketini sürdürürken, euro/dolar paritesinde ECB’nin 25 yerine 50 bps faiz artırımı yapacağı beklentisiyle salı günü eşitlikten hafif uzaklaşarak 1,02’nin üzerine çıkmış durumda. Ancak ECB’nin likidite koşullarını resesyon ihtimali olan ekonomileri göz önünde bulundurarak sadece 25 bps artırması paritede yeni düşüşler getirebilir. Ayrıca birlikte tüketici güveni temmuzda eksi 27’ye inerek tarihi dip seviyesine indi. ECB’nin 50 bps artırımını bile “yeterince şahin bulmayan” analistler var ancak faizlerin 8 yıl sonra pozitife gelmesi, Euro’yu destekleyecek bir adım olarak görülüyor. Capital Economics Küresel Ekonomi Hizmetleri Direktörü ve eski BoE ekonomisti Jennifer McKeown, Bloomberg’e yaptığı açıklamada “Avrupa ılımlı bir resesyona girecek” diyor ve ECB’nin eninde sonunda faizleri resesyon ihtimaline rağmen yüzde 2’ye çekeceğini öngörüyor. McKeown BoE’nin ise teknik olarak resesyona girecek İngiltere için sıkılaşmada vites artırması gerekeceğini belirtiyor.

Tahvillerin gözü ECB’nin ‘fragmantasyon’ planında

İtalya’da Başbakan Mario Draghi’nin istifası sonrası politik kriz de devam ediyor. İstifası reddedilen ‘Süper Mario’ lakaplı ECB eski Başkanı Draghi görevde kalabileceğine işaret etti ancak bunun için koalisyondaki tüm partilerin desteklemesi gerektiğine vurgu yaptı. ECB’nin İtalya gibi Euro Bölgesi’nin periferi ekonomilerine yönelik farklı bir para politikası izleyebileceği ‘fragmantasyon’ planı da piyasaların yakından izleyeceği bir unsur. Fragmantasyon planının merakla beklendiği çarşamba günü Almanya 10 yıllık tahvillerinde getiri yüzde 1,217 düzeylerindeyken, İtalya 10 yıllık tahvillerinde getiri yüzde 3,398 düzeyinde.

Berenberg: Almanya resesyona girdi bile

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding, Almanya’nın muhtemelen resesyona şimdiden girmiş olabileceğini söyledi. Üretici Fiyat Endeksi’nin beklentilerin aksine hafif düşüş kaydederek yıllık yüzde 32,7’ye gerilediği Almanya, Rus gazına en bağımlı ekonomilerden biri olması nedeniyle resesyona girmesi en olası ekonomilerden biri olarak görülüyor. Ancak Berenberg sadece Almanya için değil, Avrupa ve ABD için de resesyonun baz senaryo haline geldiği görüşünde.

AB üyelerden ‘gönüllü’ gaz tasarrufu istedi, gerekirse ‘zorunlu’ olacak

Rusya'dan doğalgaz tedarikinde yaşanan büyük sıkıntı nedeniyle tasarruf tedbirlerini gündemine alan AB Komisyonu, kış ayları için gerekli doğalgazın depolanabilmesi için üye ülkelere şimdi gaz tüketimlerini azaltmalarını teklif etti. “Biliyorum AB’den çok şey istiyoruz ama bunu yapmak zorundayız” diyen Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, şu anda adım atılmaması durumunda birliğin 2023/24 kışında çok daha ağır bir gaz krizi yaşayabileceğini söyledi. Komisyon üye ülkelerden doğalgaz tüketimlerini gelecek ay gönüllü olarak yüzde 15 azaltmalarını istedi ve bunu şimdilik gönüllü şekilde yapılacak talep yanlı bir önlem olarak görüyor. Ancak gerekirse önlemler acil bir durumda ‘zorunlu’ hale de gelebilir. AB Komisyonu'nun sunacağı teklifin uygulamaya konabilmesi için 27 AB üyesi ülkenin onayı gerekiyor. Dükkanların ışıklarının geceleri söndürülmesi ve klimaların 20 dereceden daha yüksek sıcaklıklarda kullanılması gibi birçok basit talep yanlı önlem, birliğin İklim Komiseri tarafından da bir kez daha vurgulandı.

İngiltere de sıkılaşmada vites yükseltebilir, 50bps masada

Enflasyonu haziranda bir kez daha tarihi rekor tazeleyen İngiltere Merkez Bankası (BoE), ağustos toplantısında faizin 50 baz puan artırmayı değerlendirecek. İngiltere’de TÜFE haziranda artan yakıt ve gıda fiyatlarının etkisiyle mayıstaki yüzde 9,1 düzeyinden 40 yılın yeni zirvesi olan yüzde 9,4’e tırmandı. Beklenti yüzde 9,3’tü. Üretici fiyatlarında artış da beklentilerin (yüzde 16) üzerinde yüzde 16,5’e tırmandı. BoE Başkanı Andrew Bailey, Para Politikası Komitesi'nin ağustosta yapacağı toplantıda enflasyon ile mücadelenin hızlandırılması çerçevesinde faizin 50 baz puan artırılmasını tartışacağını söyledi. Mansion House'da yıllık konuşmasını yapan Bailey, BoE'nin elindeki devlet tahvili miktarını 1 yıllık bir süreçte 50-100 milyar sterlin arasında azaltabileceğini belirtti. Bailey, BoE'nin portföyündeki devlet tahvillerinin aktif şekilde satılması yönündeki bir kararı en erken eylül toplantısında oylayabileceğini de vurguladı. BoE parasal genişleme programı çerçevesinde 875 milyar sterlin tutarında devlet tahvili satın aldı. Bu tahvillerden itfaları gelenlerin ana para ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirilmesine şubat ayında son verdi ve o tarihten sonra portföydeki devlet tahvili tutarı 847 milyar sterlin seviyesine indi. Eylül ayında tahvil portföyünün 838 milyar sterline inmesi bekleniyor. Gelecek yıl da yaklaşık 35 milyar GBP tutarında tahvili vadesi dolacak. Çin ise beklentilere paralel faiz oranlarında değişiklik yapmadı ve 1 yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3,70 ve 5 yıl vadeli faiz oranını yüzde 4,45 seviyesinde tuttu. En son ocakta faiz indirimine giden banka, gösterge konumdaki 1 yıllık orta vadeli kredi kolaylığı faiz oranını da Ocak ayından bu yana değiştirmiyor.