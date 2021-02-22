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ECB, tahvil getirilerini yakından takip ediyor

ECB Başkanı Lagarde, bankanın hükümetlerin nominal tahvil getirilerini "'yakından takip ettiğini' söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın hükümetlerin nominal tahvil getirilerini "yakından takip ettiğini" söyleyerek politika yapıcıların son zamanlarda tahvil getirilerinde yaşanan artıştan memnun olmadığına işaret etti.

ECB Başkanı Lagarde, "Mali durumların hala elverişli olup olmadığını değerlendirmek için gözlemlediğimiz göstergeler arasında risksiz gecelik swap faiz oranları ve tahvil getirileri özellikle önem teşkil ediyor" dedi.

Lagarde, "Dolayısıyla, ECB uzun vadeli nominal tahvil getirilerini yakından takip ediyor" diye ekledi.

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