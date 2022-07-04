ECB, tahvil portföyünü yenileyecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) iklim kriziyle mücadele hedeflerine yönelik çabalarının bir parçası olarak bugün 344 milyar euroluk (358 milyar dolar) tahvil portfoyünü kademeli olarak, daha yeşil yatırımlara öncelik veren şirketlere yöneltmeyi planladığını açıkladı.

ECB böylece para politikasını iklim değişikliği hedefleriyle uyumlu hale getirmek için bir adım daha atmış oldu.

Uzun süredir iklim kriziyle mücadelenin ekonomik istikrar için elzem olduğunu belirten ECB'nin banka denetim birimi, müşterilerini risk yönetimi ve şeffaf bilgi akışı mekanizmalarını iyileştirmeye teşvik ediyor.

Bu hedefe yönelik attığı en büyük adımlardan biri kapsamında ECB, kurumsal tahvillerde vade sonunda elde ettiği nakdi Ekim ayından itibaren daha düşük sera gazı emisyonları ile karbon salınımının azaltılması konusunda daha iddialı hedefleri olan ve iklim konusunda daha şeffaf bilgi paylaşan şirketlere daha fazla yönlendireceğini belirtti.

Son on yılda yürüttüğü aşırı gevşek para politikası kapsamında şirket tahvili alımı yapan ECB, artık bu uygulamayı sonlandırmış olsa da, vadesi gelen tahvillerden elde edilen nakit, yeniden piyasaya yatırılacak.

ECB yeni yatırım kararı alırken şirketlerin geçmiş performansına, karbon azaltımı hedeflerine ve kamuya açıklanan verilerine bakacak.

Yeni düzenlemenin parçası olarak ECB, Avrupa bankalarının ECB'den kredi alırken yüksek salınımlı şirketlerin hisselerini teminat olarak gösterebilecekleri oranı da düşürmeyi planlıyor.