ECB toplantısında enflasyon vurgusu öne çıkacak

Avrupa Merkez Bankası'nın yarın yapılacak Yönetim Konseyi toplantısı sonrasında açıklayacağı yeni projeksiyonların enflasyonun 2023 ve 2024'te yüzde 2 hedefinin altında olmasının beklendiğini gösterecek.

Bloomberg News'un konuya yakın yetkililere dayandırdığı haberine göre, açıklanacak projeksiyonlar Başkan Christine Lagarde'ye faiz oranlarında hızlı bir artışa karşı durması için cephane verecekler.

Kaynaklara göre 2022 yılı için enflasyon tahmini eylül ayında öngörülen yüzde 2,2'den daha güçlü olacak.