ECB üyelerinden 'ciddi faiz artırımı' vurgusu

Jackson Hole'da düzenlenen merkez bankacılar sempozyumuna katılan Avrupa Merkez Bankası üyeleri Kazaks ve Villeroy, ECB'nin Eylül'de büyük, ciddi bir faiz artırımına gitmesi gerektiğini söylediler.

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, yaptığı konuşmada, ECB'nin Eylül'de ciddi bir faiz artırımı daha yapması ve faiz oranının "nötr" seviyeye yıl sonundan önce ulaşması gerektiğini vurguladı.

ECB'nin faiz oranını yüzde 1-2 aralığında bir yerde olduğu değerlendirilen "nötr" faiz oranına kadar artırmaya devam etmesi gerektiğini savunan isimler arasında öne çıkan Villeroy, "Eylül ayında bir ciddi adım daha atarak, nötr faiz seviyesine yıl sonundan önce ulaşabiliriz" dedi.

Villeroy ayrıca, ECB'nin gerekmesi halinde faizi nötr seviyenin üzerine taşımaya istekli olduğunu da belirterek, "Bizim ECB'de, gerekmesi halinde faiz oranlarını normalleşmenin ötesine yükseltme konusunda bir kuşkumuz yok. Bizim sorumluluğumuz enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmek ve görevimizi yerine getirmenin önünde herhangi bir koşul yok" dedi.

Önden yüklemeli faiz artırımı sinyali

Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks da Euro Bölgesi'nde bir resesyonun şu anda çok olası olduğunu, ancak bunun enflasyonu tek başına aşağı getirmeyeceğini savundu ve ECB'nin Eylül'de büyük bir faiz artırımı daha yapması gerektiğini söyledi.

"Önden yüklemeli faiz artırımları makul bir politika seçimi" diye konuşan Kazaks, "Hem 50 baz puanı hem de 75 baz puanı olası adımlar olarak tartışmaya açık olmalıyız" dedi.

Kazaks, "Cari perspektifte, faiz artırımı en az 50 baz puan olmalı" ifadelerini de kullandı.

Rehn: Harekete geçme zamanı

ECB üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, ECB'nin enflasyonu kontrol altına almak ve gelecekteki fiyat artışlarına yönelik beklentileri kontrol altında tutmak için güçlü şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Bloomberg TV'ye demeç veren Rehn, politika yapıcıların para politikasını normalleştirme konusunda "tutarlı ve düzenli" olmaya devam etmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

"Gerçek şu ki, küresel olarak, aynı zamanda Avrupa'da aşırı şekilde yüksek enflasyon var, bu nedenle harekete geçme zamanı" diye konuşan Rehn, "Bir sonraki adım Eylül ayında gelecek verilere ve enflasyon görünümüne bağlı olarak ciddi bir adım atılması olacak" dedi.

Rehn konuşmasında, "Para politikası şu anda çifte açmaz ile karşı karşıya, bir tarafta enflasyon bekleyişlerini kontrol altında tutmak ve diğer tarafta ekonomiye bir resesyona itmekten kaçınmak var. Avrupa'da ağır bir enerji kirizimiz ve Euro Bölgesi ekonomisinin yavaşlaması büyük olasılık. Konuştuğumuz gibi yavaşlıyor" ifadelerini de kullandı.