ECB üyesi Kazmir: Yüksek enflasyonda varlık alım taahütleri kısa tutulmalı

Mart ayında Pandemi Acil Alım Programı (PEPP) sona erdikten sonra APP'yi kullanacaklarını belirten Kazimir, ancak enflasyonun beklentileri aşabileceği ortamda APP ile varlık alımları konusunda uzun vadeli taahhütlerde bulunmamak, taahhütleri kısa tutmak gerektiğinin söyledi.

"Varlık alımları konusunda çok uzun taahhütlerde bulunmamalıyız. Yeni bilgiler ortaya çıktıkça enstrümanımızı yeniden ayarlamaya her zamankinden daha hazır olmalıyız" diye konuşan Kazimir, "Varlık alımlarında yapılan cari ayarlama, gelecekte potansiyel yukarı veya aşağı yönlü rota değişikliklerine karar verilmesi gerektiğinde iyi bir temel oluşturur" ifadelerini kullandı.

Kazimir konuşmasında, ECB'nin erkn bir sıkılaştırmadan veya gelişmelere aşırı reaksiyonlardan sakınması gerektiğini de vurguladı.