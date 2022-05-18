ECB üyesi Rehn: İlk faiz artırımının bu yaz gerçekleşmesi büyük olasılık

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin çoğunun enflasyon bekleyişlerinin kontrolden çıkmasından kaçınılması için gösterge faizin çabuk şekilde negatif bölgeden yukarı çıkarılması görüşünde olduklarını söyledi.

"Benim görüşüme göre, politika faizlerinin göreceli olarak hızlı bir şekilde negatif bölgeden çıkarılması ve para politikasını kademeli şekilde normalleştirmeye devam etmemiz gerekli" diye konuşan Rehn, 10 yıldan uzun süre sonra yapılacak ilk faiz artırımının bu yaz gerçekleşmesini beklediğini de vurguladı.

"Enflasyon bekleyişlerinin kontrolden çıkmasına imkan vermemek gerektiğinin bilincinde olmalıyız" diye konuşan Rehn, ücret enflasyonunun hızının şu anda para politikasının rotasını belirlemede en önemli faktör olduğunu belirtti.

Rehn, konuşmasında ECB'nin Haziran ayında yayınlayacağı 2022 yılı büyüme tahmininin Mart ayında açıklanan ve temel senaryo çerçevesindeki yüzde 3,7'lik beklentiden çok, o gün duyurulan negatif senoryada gerçekleşeceği öngörülen yüzde 2'lik büyüme tahminine daha yakın olacağını da ifade etti.