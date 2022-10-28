ECB üyesi Simkus: Euro Bölgesi'nde resesyon riski artıyor
Avrupa Merkez Bankası üyesi Simkus, Euro Bölgesi'nde resesyon olasılığının arttığını söyledi.
Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Litvanya Merkez Bankası Başkanı Gediminas Simkus, Euro Bölgesi'nde resesyon olasılığının artmakta olduğunu, ancak enflasyonun yüksek olmaya devam ettiği ortamda faizleri artırmaya devam etmek gerektiğini söyledi.
ECB'nin projeksiyonlarının 2023'te enflasyonun yüzde 5,5 gerileyeceğini öngördüğüne de dikkat çeken Simkus, ancak hazırlanan modellerin tek seferlik şokların etkilerini hesaplamakta zorlandıklarını savundu.
Simkus, "Euro Bölgesi'nin teknik bir resesyona girme olasılığı büyüdü" diye konuştu.