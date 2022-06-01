ECB üyesinden '50 baz puan' vurgusu

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, Euro Bölgesi'nde enflasyonun yeni rekor kırmasının ECB'nin Temmuz'da faizi 50 baz puan artırması için nedeni güçlendirdiğini söyledi.

ECB'nin en şahin üyelerinden biri olan Holzmann, uzun süreden bu yana faiz artırımına gidilmesi çağırısında bulunuyor ve şimdi "kararlı adım" atılmamasının tüketici fiyatları için patikaya yönelik beklentilerin kontrolden çıkması riski yarattığını savunuyor.

Bloomberg News'a konuşan Holzmann, "50 baz puan faiz artırımı, ECB'nin enflasyon ile mücadele konusunda ciddi olduğu konusunda gerekli net işareti gönderir. Açık bir faiz sinyali euro kuruna da destek verir. Zayıf euro, enflasyon cephesinde yardımcı olmuyor" dedi.