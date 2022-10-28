ECB üyesinden 'esneklik' mesajı

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, gelecek faiz artırımının büyük olasılıkla dün yapılan gibi "jumbo" artırım gibi olmayacağını söyledi.

Villeroy, "Gelecek toplantıda faiz 75 baz puan artırma zorunluluğumuz yok. Gelecek artırımlar esnek olacak" diye konuştu.

Faiz oranlarında normalleşmenin çabuk ancak dikkatli olması gerektiğini belirten Villeroy, ECB bilançosunun küçültülmesine dikkatli şekilde başlanması ve yavaş yavaş hızlanılması gerektiğini vurguladı.