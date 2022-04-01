ECB üzerindeki faiz baskıları artıyor

Hilal Sarı

NE OLDU?

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat'ın öncü verilerine göre, şubatta yüzde 5,9 düzeyinde olan yıllık TÜFE, martta yüzde 7,5 ile anket tarihinin yeni zirvesini görmüş oldu. Öncü veriler enerji enflasyonun şubattaki yüzde 32 düzeyinden martta yüzde 44,7’ye sıçradığına işaret ediyor. Gıda, alkol ve tütün ürünlerindeki yıllık enflasyon ise şubattaki yüzde 4,2’den yüzde 5’e yükseldi. Reuters anketine katılan ekonomistler enflasyonun martta artan enerji fiyatlarının da etkisiyle yüzde 6,6​’ya yükseleceğini tahmin ediyordu. Uzmanlara göre artış önümüzdeki aylarda da yükselmeye devam edecek ve birliğin para politikalarını yöneten Avrupa Merkez Bankası (ECB) üzerindeki baskılar artmaya devam edecek.

NE DEDİLER?

RAKAMLAR:

%7,5 Euro Bölgesi Mart TÜFE (yıllık)

%44,7 Euro Bölgesi Mart enerji TÜFE (yıllık)

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, bugün enflasyon verisi sonrası yaptığı açıklamada “Enflasyon verileri zaten kendini anlatıyor. Para politikaları zamanında bir tepki verebilme fırsatını pas geçmemeli” diyerek, birliğin en önemli ekonomisi Almanya’nın Avrupa Merkez Bankası’na (ECB) enflasyonla mücadele için sıkılaşmaya başlaması sinyali vermiş oldu.

Avusturya ve Hollanda merkez bankalarının başkanları da bu yıl içinde faiz artışına başlanılması için çağrı yapmış ve hızlı fiyat artışlarının geniş tabanlı olmaya başladığı konusunda uyarmıştı.

ECB Başkanı Christine Lagarde bu hafta yaptığı bir konuşmada Ukrayna’daki savaşın Euro Bölgesi için ekonomik riskleri kaydadeğer oranda artırdığını belirtmiş ve “Avrupa zor bir döneme giriyor” demişti. Lagarde üç ana unsurun enflasyonu daha da yükselteceğini de kabul etmiş “enerji fiyatları, gıda fiyatları ve küresel tedarik zincirlerinin yeniden sıkışmasını” enflasyonun itici gücü olarak nitelendirmişti. Lagarde ECB’nin faiz artışına ancak tahvil alım programını sonlandırdıktan sonra başlayacağını ve faiz artışının kademeli olacağını da söyledi.

NE OLACAK?

Tahvil hareketlenecek, Bund getirisi 4 yılın zirvesinde

Para piyasalarında ECB’nin Temmuz 2022’de faiz artışına 20 baz puanlık artırımla başlayacağına yüzde 90 ihtimal veriliyor ve bu yıl toplam 60 baz puan faiz artırımı öngörülüyor. 2014 yılından bu yana politika faizinin negatif bölgede olduğu (-yüzde 0,50) ECB’nin faizi pozitif bölgeye yükseltmesi, uzmanlara göre özellikle Avrupa tahvil piyasasında çok büyük bir hareket getirebilir.

Euro Bölgesi tahvillerinde ECB’nin faiz artışına bu yıl başlayacağı beklentisiyle satışlar devam ediyor ve tahvil getirileri pozitif bölgeye doğru hareketleniyor. Euro Bölgesi borçlanma maliyetleri için gösterge niteliği taşıyan 10 yıllık Alman hazine tahvili Bund getirisi yüzde 0,6’yı da aşarak Nisan 2018’den bu yana en yüksek düzeyine tırmandı. Euro/dolar paritesi ise faiz artış beklentileriyle hafta içinde 1,11'e doğru hareketlense de, birliğin enerji krizinin ekonomiyi baskılayacağı beklentileriyle cuma günü tekrar 1,10 düzeyine geriledi.

İşsizlik de tarihi dipte: Eurostat tarafından perşembe günü açıklanan Euro Bölgesi işsizlik verisi de yüzde 6,8 ile veri tarihinin en düşük düzeyine gerilemişti. Ancak ekonomistler ücret artışlarının enflasyona yetişemediğini ve önümüzdeki aylarda istihdamın zayıflayabileceğini söylüyor.