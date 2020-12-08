ECB varlık alımına hız verdi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 27 Kasım haftasında 14 milyar 749 milyon euro tutarında varlık alımı yaparken, 4 Kasım haftasında alım miktarını 31 milyar 863 milyon euro seviyesine çıkardı.

27 Kasım haftasında PEPP kapsamında 15,68 milyar euro tutarında varlık alımı yapılırken, 4 Aralık'ta alımlar 21,34 milyar euro seviyesini aştı.

Alman devlet tahvillerinden kotanın üzerinde alım

ECB İtalya ve Fransa tahvillerinde alım hızını yavaşlatırken, ekim ve kasım aylarında kotanın üzerinde Alman devlet tahvili aldığı açıklandı.

Yapılan hesaplamalara göre ECB, ekim ve kasım'da teşvik programları kapsamında Alman devlet tahvillerinden kotanın 10,9 milyar euro üzerinde, 55,9 milyar euro tutarında alım yaptı.

Aynı dönemde Fransa devlet tahvillerinde ise kotanın 7,4 milyar euro, İtalya devlet tahvillerinde 5,6 milyar euro altında alım gerçekleştirildi.