ECB ve BoE başkanları, Jackson Hole toplantılarına katılmayacaklar

Avrupa Merkez Bankası Sözcüsü'nün verdiği bilgiye göre Başkan Christine Lagarde, Jackson Hole'da yapılacak yıllık merkez bankacılar konferansına katılmayacak.



Sunday Telegraph gazetesi de İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in Jackson Hole konferansına katılmayacağını ifade etti.



Sunday Times'ın BoE'nin bir sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, Jackson Hole konferansı organizatörleri sınırlı kapasite nedeniyle yurt içinden kişileri davet etmeye odaklandılar.



Jackson Holg konferanslarını Kansas City Fed organize ediyor.



Fed Başkanı Jerome Powell'in Jackson Hole'de Fed'in ekonomiye parasal desteğini gevşetmeye (tapering) hazır olduğunun sinyalini vermesi bekleniyor.