ECB ve Fed politika farklılıklarının euronun değerindeki etkisini inceliyor

ECB ve Fed politika yapıcıları politika farklıklarının euroda son bir yıldır görülen artıştaki etkisini etkisini incelemek üzere bir araya geldiler.

Konuya yakın yetkililerin Bloomberg News'a verdikleri bilgilere göre Avrupa Merkez Bankası politika yapıcıları pandeminin başından bu yana euronun dolar karşısında değer kazanmasını daha derinlemesine incelemek üzerinde anlaştılar. Politika yapıcılar, euronun dolar karşısında değer kazanmasında ABD ile Euro Bölgesi'nin teşvik politikaları arasındaki farklılıkların etkili olup olmadığına odaklanıyorlar.

Verilen bilgilere göre, yapılan çalışmanın sonuçları ECB'nin eurodaki değerlenmeye nasıl tepki vereceğini şekillendirecek. Euronun son 1 yıldır değer kazanması hali hazırda sıfırın altında olan Euro Bölgesi enflasyonu üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor.

Enflasyon üzerindeki bu aşağı yönlü baskı, finansal istikrara yönelik biriken risklere rağmen ECB'yi daha fazla politika teşviki sağlamaya zorlayabilir.

Bloomberg'e bilgi veren yetkililer, ECB Yönetim Konseyi'nin geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda ABD piyasa faiz oranlarında son aylarda görülün yükselişlerin ABD Doları'nın güçlenmesine yardım etmediğini, doların zayıflamayı sürdürdüğünü belirtiyorlar.