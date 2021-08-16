ECB ve SEC'ten "menkul kıymet tabanlı takasta" iş birliği

ECB'den yapılan açıklamada, ECB ile SEC arasında menkul kıymet tabanlı takas işlemleri yapan teşebbüslere yönelik bilgi paylaşımı ve onların denetimi alanında iş birliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Söz konusu anlaşmanın türev piyasaların denetimi konusunda “ileri bir adımı” temsil ettiğine vurgu yapılan açıklamada, anlaşmanın AB’deki menkul kıymet tabanlı takas işlemleri yapan kurumların AB ve ABD yasalarına uyumunu sağlarken, tekrarlardan kaçınmalarına yardımcı olacağına işaret edildi.