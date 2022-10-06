ECB yetkilileri enflasyon konusunda daha fazla endişeli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri geçen ayki para politikası toplantısında, çok yüksek seviyedeki enflasyondan endişe ederek, büyümenin ivme kaybetmesi pahasına bile para politikasının agresif bir şekilde sıkılaştırılması gerektiğini ifade etti.

ECB 8 Eylül'deki para politikası toplantısında yükselen enflasyonu düşürmek için faizleri beklentilerin üzerinde, 75 baz puan artırmış ve daha fazla faiz artırımı sinyali vermişti.Read full story

ECB tutanakları, bazı politika yapıcıların 50 baz puan faiz artışını, "çok sayıda" politika yapıcının ise daha büyük bir artışı desteklediğini gösterdi.

ECB tutanaklarında, enflasyonun çok yüksek ve uzun bir süre hedeflenen seviyenin üzerinde kalmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

Tutanaklarda "Ekonomik faaliyette beklenen zayıflama, enflasyonu önemli ölçüde düşürmeye yetmeyecek ve enflasyonu hedefe geri getirmeyecek" denildi.