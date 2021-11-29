ECB Yönetim Konseyi Üyesi Schnabel: Enflasyon tepe noktasına ulaştı

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Isabel Schnabel, Euro Bölgesi'nde enflasyonun Kasım'da tepe noktasına ulaştığını düşündüklerini söyledi.

Enflasyonun kontrolden çıktığına dair işaret bulunmadığını belirten Schnabel, "Enflasyonun tepe noktasına Kasım ayında ulaştığını düşünüyoruz. Enflasyon aynı hızla devam edemez. Enflasyonun gelecek yıl kademeli şekilde düşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Enflasyonun gelecek yıl yüzde hedefine doğru geri geleceğini öngördüklerini tekrarlayan Schnabel, şimdi para politikasında bir sıkılaştırmaya gitmenin çok erken atılmış bir adım olacağını savunmaya da devam etti.