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ECB'den acil 'tahvil' zirvesi

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), bugün tahvil piyasalarında son günlerde görülen satışları değerlendirmek üzere takvimde olmayan bir toplantı yapacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizleri belirleyen yönetim kurulu, bugün tahvil piyasalarında son günlerde görülen satışları değerlendirmek üzere takvimde olmayan bir toplantı yapacak.

Açıklama ECB sözcüsü tarafından yapıldı.

ECB'nin geçen hafta bir dizi faiz artırımı gerçekleştirileceği yönünde taahhütte bulunmasının ardından tahvil getirileri keskin şekilde yükseldi.

Almanya ile başta İtalya olmak üzere, borç sahibi güneyli ülkelerin tahvil getirileri arasındaki fark iki yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesini gördü.

ECB sözcüsü "Yönetim Kurulu bugün mevcut piyasa koşullarını değerlendirmek üzere takvimde olmayan bir toplantı yapacak" dedi.