ECB'den Avrupalı bankalara uyarı: Rusya'ya olası yaptırımlara hazırlanın

Avrupa Merkez Bankası, Rusya'da ciddi pozisyonları bulunan Avrupalı bankaları kendilerini Moskova'ya karşı uluslararası yaptırımlar uygulanmasına karşı hazırlamaları yönünde uyardı.

Financial Times'ın haberine göre ECB, kendi gözetimi, denetimi kapsamındaki Avrupa'nın en büyük 115 bankasını, Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya'nın "devasa sonuçlarla" karşı karşıya kalacağı yönünde ABD'nin yaptığı açıklama çerçevesinde uyardı.

FT, Rusya'ya yaptırımların bu ülkede büyük pozisyonları bulunan aralarında ABD'den Citi, Fransa'dan Societe Generale, Avusturya'dan Raiffeisen ve İtalya'dan UniCredit'in olduğu uluslararası bankalar için ciddi riskleri gündeme getireceğine belirtti.

Habere göre ECB yetkilileri, bankalardan farklı senaryolara karşı hazırlıkları konusunda detay talep etti. Konuya yakın kaynakla dayandırılan haberde, Rus bankalarının uluslararasıa ödemeler sistemi Switf'e erişimlerinin engellenmesi yönünde bir adımın etkilerini nasıl yöneteceklerine dair bilgi istendi.

ECB, Rusya ve Ukrayna'daki pozisyonları konusunda Deutsche Bank ve ING'den de bilgi istedi.