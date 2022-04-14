ECB'den daha açık bir takvim bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) günün ilerleyen saatlerinde gerçekleşecek olan para toplantısında ekonomiyi destekleyici politikaların azaltılması konusunda daha açık bir takvim sunması bekleniyor.

Avrupa'da rekor seviyelere ulaşan enflasyona dair endişeler, Ukrayna'daki savaşın resesyona neden olabileceği yönünde kaygıların önüne geçmiş durumda.

ECB birkaç aydır para basma programının hızını azaltıyor olsa da Ukrayna'daki savaş ve rekor seviyelere yükselen enerji maliyetlerinin ekonomik görünümü her an değiştirebileceği endişeleriyle bugüne kadar programı sonlandırmak için bir tarih vermekten kaçınmıştı.

ECB, üçüncü çeyrek içerisinde tahvil alım programlarını sonlandırmayı, bunun gerçekleşmesinden bir süre sonra da faiz oranlarını artırmayı planlıyor.

Mevcut durumda yüzde 7.5 ile rekor seviyede olan enflasyonun daha da yükselmesi beklenirken, AB ekonomisinde Ukrayna savaşının hem hane halkına hem de işletmelere verdiği zarar nedeniyle ilerleme görülmediği düşünülüyor.