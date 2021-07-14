ECB’den dijital euro adımı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, bugün gerçekleştirilen toplantı ardından dijital euro uygulaması le ilgili araştırmaların başlatılacağını duyurdu.

Nakit paranın yerine geçmekten ziyade tamamlayıcı bir özelliğe sahip olacağı belirtilen dijital merkezi para biriminin araştırma aşamasında kullanıcıların istekleri odak gruplar oluşturularak belirlenecek.

Odak gruplarında akademi ve özel sektör temsilcilerinin bulunması bekleniyor.

Euronun önümüzdeki yıllarda sanal para birimi birimi olarak da kullanılması adına başlatılan çalışma, nakit paranın geleceği için önem teşkil ediyor.

ECB’nin kararının ardından, Euro Bölgesi maliye bakanlarının oluşturduğu Eurogroup’un Başkanı Paschal Donohoe toplantıya gelerek ECB Yönetim Konseyini tebrik ederek ve projeyi desteklediğini ifade etti.

Donohoe “Dijital euro raporumuzu 9 ay önce yayımladık. Bu süre zarfında, analizler yaptık. Çeşitli görüşler aldık ve cesaret verici sonuçlar aldığımız denemeler yaptık. Alınan sonuçlar bizi vites yükseltmeye ve dijital euro projesini başlatmaya karar vermeye itti” dedi.

Dijital euro ile ilgili araştırma sürecinin 24 ay sürmesi ve tasarım ve dağıtımla ilgili kilit konuların ele alınması hedefleniyor.