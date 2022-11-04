ECB'den enflasyon için ek adım sinyali

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, cari, yüksek enflasyonun kök salması ve enflasyon bekleyişlerinin yükselişe geçmesi halinde para politikasını daha hızlı sıkılaştırmaya hazır olduklarını söyledi.

"Yüksek enflasyonun kemikleşmesine izin veremeyiz ve vermeyeceğiz" diye konuşan Lagarde, faiz oranlarının yüzde 2 enflasyon hedefinin orta vadede başarılmasını sağlayacak seviyelere çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Lagarde, "Eğer enflasyonun daha kalıcı hale geldiğini ve beklentilerin kontrolden çıkması riski ortaya çıkığını görürsek, ek adımlar atmaya hazır oluruz" diye konuştu.

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, talebi azaltmaya ve enflasyon bekleyişlerini kontrol altında tutmaya devam etmeye odaklandıklarını söyleri.

Guindos, "Banka'nın para politikasının amacı talebe olan desteği azaltmak ve enflasyon bekleyişlerini hedef seviyesinde kontrol altında kalmaya devam etmesini sağlamak" dedi.