ECB'den tarihi faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklendiği gibi faizi 75 baz puan artırdı ve refinansman faiz oranı yüzde 1,25'e yükseldi. Böylece ECB tarihinin en büyük faiz artırımına gitmiş oldu.

ECB'den yapılan açıklamaya göre, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranı yüzde 0'dan yüzde 0,75'e, marjinal faiz oranı yüzde 0,75'ten yüzde 1,50'ye yükseltildi.

Banka, temmuz ayı toplantısında 11 yıl sonra ilk kez faiz artırımına gitmiş ve yüzde 0 düzeyinde bulunan refinansman faizini yüzde 0,50'ye çıkarmıştı.

Önden yüklemeli adım vurgusu

ECB'nin açıklamasında, faizlerde enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine geri dönmesini sağlayacak seviyelere doğru önden yüklemeli adımlar atıldığı belirtildi.

ECB Yönetim Konseyi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Konsey gelecek birkaç toplantıda talebi düşürmek için faiz oranlarını daha da artırmayı bekliyor. Enflasyon bekleyişlerinde ısrarcı bir yukarı kayış riskine karşı tedbir alınmalı" denildi.

Konsey açıklamasında, gelecekteki politika faizi kararlarının verilere bağlı olmaya devam edeceği ve toplantıdan-toplantıya değerlendirme yaklaşımı izleneceği de vurgulandı.

Enflasyonun şu anda aşırı yüksek olduğunu tekrarlayan ECB, enflasyonun uzun bir süre için hedefin üzerinde kalmasının muhtemel olduğunu da belirtti.

Büyüme ve enflasyon beklentilerine revizyon

Avrupa Merkez Bankası'nın 2022 yılı için büyüme beklentisi yüzde 2,8'den yüzde 3,1'e çıkarken, 2023 beklentisi yüzde 2,1'den yüzde 0,9'a, 2023 beklentisi yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a çekildi.

Bankanın enflasyon beklentisi ortalama 2022 yılı için yüzde 8,1, 2023 yılı için yüzde 5,5 ve 2024 yılı için yüzde 2,3 olarak belirlendi. Euro Bölgesinde en son yıllık tüketici fiyatları yüzde 9,1, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 4,3 olarak açıklandı.