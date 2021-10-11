ECB'den, yatırımcılara yüksek enflasyon uyarısı

Fiyat artışlarının geçici görünmeye devam ettiğini belirten Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, "Piyasalardaki cari risk iştanhı ancak düşük enflasyon ve düşük faiz ortamında sürdürülebilir. Eğer bunu sağlayamazsak, gelecekte şok fiyat düşüşü için karşı karşıya kalabiliriz" diye konuştu.

Eyül'de enerji fiyatlarının yüzde 3,4 artış ile 2008'den bu yana görülen en yüksek seviyeleri çıktığına dikkat çeken Knot, "Bununla birlikte enflasyonun geyecek yıl yavaşlamasını bekliyoruz. Enerji fiyatlarının enflasyona etkisi geçici bir yapıda. Ancak enflasyonu kontrol için çabalarımız artarak devam edecek" diye konuştu.