ECB'nin enflasyon tahminlerinde geçici artış öngöreceği iddia edildi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından açıklanacak taslak ekonomik öngörüler enflasyonda yalnızca geçici bir artış tahmini içerecek.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, yönetim kurulu üyelerine sunulacak öngörülerde birikmiş tasarrufların aniden harcanmayacağı ve tüketimde patlama tarzı bir hareket beklenmediği tahminleri yer alacak.

ECB'nin öngörülerinde yılın ilk bölümünde enflasyonda yükseliş olacağı ve 2021 yılında enflasyonun yükseleceği ile bu yükselişin 2021 sonrasına yansımayacağı tahminleri yer alacak. Bu durumun yeni öngörülerin Aralık ayı tahminlerine oranla çok az bir revizyon olabileceği anlamına geldiği kaydedildi.

Tahminler ECB PPK üyelerine toplantı öncesinde sunulacak.

ECB karar sonrasında bu tahminleri kamuoyuna da açıklayacak.

ECB'nin bugün TSİ 15.45'te açıklaması beklenen faiz kararında değişiklik beklenmiyor.