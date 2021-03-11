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ECB'nin enflasyon tahminlerinde geçici artış öngöreceği iddia edildi

ECB’nin ekonomik öngörülerinin enflasyonda geçici artış tahmin edeceği duyuruldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından açıklanacak taslak ekonomik öngörüler enflasyonda  yalnızca geçici bir artış tahmini içerecek.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, yönetim kurulu üyelerine sunulacak öngörülerde  birikmiş tasarrufların aniden harcanmayacağı ve tüketimde patlama  tarzı bir hareket beklenmediği tahminleri yer alacak.

ECB'nin öngörülerinde yılın ilk bölümünde enflasyonda yükseliş  olacağı ve 2021 yılında enflasyonun yükseleceği ile bu yükselişin 2021 sonrasına yansımayacağı tahminleri yer alacak. Bu durumun  yeni öngörülerin Aralık ayı tahminlerine oranla çok az bir  revizyon olabileceği anlamına geldiği kaydedildi.

Tahminler ECB PPK üyelerine toplantı öncesinde sunulacak.

ECB karar sonrasında bu tahminleri kamuoyuna da açıklayacak.

ECB'nin bugün TSİ 15.45'te açıklaması beklenen faiz kararında  değişiklik beklenmiyor.