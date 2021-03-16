“ECB’nin haftalık tahvil alım rakamlarına aşırı anlam yüklenmemeli”

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Banka'nın haftalık tahvil alım miktarını bir dizi teknik faktörün etkilediğini belirterek, haftalık alım rakamlarının ECB'nin niyetleri konusunda yanlış yönlendirici olabileceğini söyledi.

Aylık çalışma günü sayısı ve itfalardaki dalgalanmaların varlık alımlarını etkileyen faktörler arasında olduğunu belirten Schnabel,"Haftalık rakamlar tüm hikayeyi anlatamıyor" diye konuştu.

ECB'nin piyasa operasyonlarından sorumlu isim de olan Schnabel, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Haftalık verilere bakarak tüm ay verisi için tahminde bulunmak bizim aylık alım davranışımız konusunda yanlış çıkarımlara yönlendirebilir" dedi.

Bir diğer ECB üyesi Mario Centeno ise, önümüzdeki çeyreklerde gelecek verilerin aralık ayında belirlenen 1,85 trilyon eroluk PEPP büyüklüğünün uygun olduğunu teyit edeceğinden umutlu olduklarını söyledi.

Centeno, ECB'nin hali hazırda oldukça başarılı olan varlık alım uygulamasını yılın ilk çelreğindeki yeni karantina, kapatmalarını Avrupa'nın toparlanmasına yaptığı etkinin yol açtığı zorluklara yanıt verecek şekilde aylık bazda ayarlayacağını vurguladı.

Portekiz Merkez Bankası Başkanı olan Centeno, katıldığı ilk ECB Yönetim Konseyi toplantısına ilişkin verdiği demeçte, "Kararlar aylık bazda alınacak, çünkü aylık temel alım miktarını piyasa şartlarına göre yukarı veya aşağı yönlü ayarlayabiliriz" dedi.

"Yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinin ECB'nin izlediği rotanın doğru olduğunu kanıtlayacağından umutlu olmaya devam ediyoruz ve eğer bu olur ise Aralık ayında PEPP miktarı konusunda aldığımız kararın uygun olduğu görülecek" diye konuşan Centeno, ECB'nin PEPP için öngörülen miktarın tamamını kullanıp kullanmama konusunda esnek olduğunu da vurguladı.